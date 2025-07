La partita a golf tra Federer e Nadal diventa virale sul web: "Chi ci sfida?"

Roger Federer e Rafael Nadal ancora protagonisti, ma questa volta in una veste inedita. I due fuoriclasse si sono mostrati fianco a fianco in un post su Instagram che li ritrae impegnati in una partita di golf, sorridenti e complici come ai vecchi tempi. La descrizione "Qualcuno è pronto ad affrontarci?", seguita dall'hashtag Fedal, è bastata a far esplodere l'entusiasmo dei fan, che non hanno dimenticato l'intensità e la magia del loro leggendario rapporto sportivo.