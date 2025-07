Mouratoglou e la citazione su Sinner che fa discutere: "Il tennis moderno? L’unica eccezione è Alcaraz..."

ROMA - Nel panorama del tennis moderno, la fisicità sta assumendo un ruolo sempre più centrale. A sostenerlo è Patrick Mouratoglou, uno dei coach più influenti del circuito, che in un recente video pubblicato sul proprio account Instagram ha analizzato l’evoluzione del profilo fisico del tennista contemporaneo. Secondo il tecnico francese, la nuova generazione sta convergendo verso un modello ben preciso di corporatura: "sempre più alti, sempre più magri", ha dichiarato. "Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas: sono tutti magri, molto alti, servono bene e generano grande potenza", ha spiegato, sottolineando come questa morfologia permetta loro di imprimere maggior velocità alla palla. "Quando sei in grado di accelerare alla stessa velocità di qualcuno più piccolo ma con delle braccia più lunghe, produci più potenza", ha aggiunto.