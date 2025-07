Atp Washington, Arnaldi vola agli ottavi: Sonego ko nel derby

WASHINGTON (STATI UNITI) - Matteo Arnaldi stacca il pass per gli ottavi di finale del 'Mubadala Citi DC Open', Atp 500 da 2.396.115 dollari in corso sul cemento del 'William H.G.FitzGerald Tennis Center', nel Rock Creek Park di Washington. Il tennista ligure, n.44 del mondo, supera in due set Lorenzo Sonego (n.37 Atp e 16esima testa di serie del seeding) nel derby tutto italiano: il sanremese classe 2001 fa sua la sfida del secondo turno imponendosi con un doppio 7-5 dopo oltre due ore di match.