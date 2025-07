Kyrgios, ancora veleno su Sinner: il post che sbeffeggia Jannik fa arrabbiare i tifosi

MELBOURNE (Australia) - Il tennista australiano Nick Kyrgios non perde occasione per continuare a bersagliare il numero uno del mondo Jannik Sinner . Dopo aver polemizzato senza motivo sullo straordinario successo ottenuto dal talento italiano a Wimbledon, il tennista di Canberra è tornato alla carica nelle ultime ore per criticare la nuova scelta di Sinner legata al proprio staff tecnico .

Kyrgios, ancora un attacco a Sinner

Nella giornata odierna il sito Olly Tennis ha pubblicato l’annuncio di Jannik Sinner che ha ufficializzato il suo nuovo preparatore atletico. “Jannik Sinner torna a lavorare con l'ex preparatore atletico Umberto Ferrara”. Kyrgios a quel punto non ha perso l’occasione per sbeffeggiare la scelta del tennista italiano. "Sfortunatamente non si tratta di TennisCentel" ha commentato il tennista australiano in maniera sarcastica, riferendosi a un account sarcastico che diffonde news ironiche sull’ATP Tour. Dopo aver infilato una lunga serie di risultati modesti, Kyrgios dovrebbe tornare in campo a Cincinnati.