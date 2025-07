Naldi e il commento su Ferrara e Sinner di nuovo insieme: "Un giorno parlerò, ora..."

Dopo la rottura con Marco Panichi e Ulises Badio , a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon , dove facendo a meno di un preparatore atletico e di un fisioterapista è riuscito a conquistare il quarto titolo Slam della sua carriera, Jannik Sinner ha deciso di fare un passo indietro. È notizia di ieri infatti la riassuzione nel proprio team da parte del numero uno al mondo di Umberto Ferrara , il preparatore allontanato dopo il caso Clostebol che a partire da quest'oggi, quando l'azzurro tornerà in campo per preparare il Masters 1000 di Cincinnati , farà nuovamente parte della squadra. Non ci sarà invece il ritorno di Giacomo Naldi , il fisioterapista coinvolto nella contaminazione involontaria del campione altoatesino che avrebbe poi portato a tre mesi di sospensione.

Naldi: "Ci risiamo, fa troppo male"

"Ecco, ci risiamo. Ora ricomincia l'incubo, come nell'estate scorsa – ha detto Giacomo Naldi dopo la notizia della nuova assunzione di Ferrara a "Repubblica" – .Non ho alcuna intenzione di commentare. È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma. Non voglio rovinarmi anche questa vacanza. Adesso vorrei solo essere lasciato in pace. Preferisco non commentare. Magari un giorno lo farò, ora fa troppo male".