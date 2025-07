Tsitsipas e la frase sul padre dopo l'addio a Ivanisevic: "Sento di dovergli dire una cosa..."

Non c'è pace per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, scivolato al numero 30 della classifica mondiale, è reduce dall'eliminazione rimediata al primo turno di Wimbledon dopo il ritiro al termine del secondo set nella sfida con il francese Valentin Royer. Poche settimane prima era arrivata la sconfitta al secondo turno del Roland Garros e una serie di risultati negativi che hanno portato il vincitore delle Finals 2019 al di fuori dei primi 20 giocatori del ranking Atp. Con un comunicato pubblicato nella notte, Tsitsipas ha deciso di separarsi da Goran Ivanisevic dopo appena due mesi di collaborazione. "Lavorare con Goran Ivanisevic è stata una esperienza breve ma intensa, un capitolo davvero prezioso della mia carriera - ha scritto il greco -. Sono grato per il tempo, l'impegno e l'energia che ha dedicato a me e al mio team. Ora che le nostre strade si divideranno, non provo altro che rispetto per Goran: non solo per quello che ha realizzato nel tennis, ma anche per la persona che è. Gli auguro tutto il meglio per il futuro" .