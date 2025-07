Thiem stupito da Sinner e Alcaraz: "Roland Garros e Wimbledon? Non me l'aspettavo..."

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno cambiando la storia recente del tennis. L'azzurro e lo spagnolo hanno disputato l'uno contro l'altro le ultime due finali Slam e si sono divisi gli ultimi sette titolo Major. Un dominio, quello del numero uno e del numero due del mondo, che ha colpito anche Dominic Thiem. Il tennista austriaco, ritiratosi nell'ottobre del 2024, ha raggiunto il suo best ranking di numero 3 del mondo nel marzo del 2020 pochi mesi prima di incoronarsi campione agli US Open dello scorso anno. "Oggi sono troppo avanti - ha detto Thiem su Sinner e Alcaraz -. Poi possono perdere anche loro: l'abbiamo visto con Grigor Dimitrov a Wimbledon, o anche Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper, se giocano alla perfezione. Dubito che vincano tutti gli Slam nei prossimi 10 anni, ma oggi sono un passo avanti a tutti. Mi sarebbe piaciuto giocare nel mio prime contro Alcaraz e Sinner. Non so come sarebbe finita ma ci saremmo divertiti".