Ivanisevic, risposta al veleno contro Tsitsipas: "Ma per favore, solo il padre può..."

Ivanisevic fa chiarezza: "È stato tutto ingigantito"

Il greco non avrebbe gradito alcune dichiarazioni di Ivanisevic che a pochi giorni dalla fine dei Championships aveva detto: "Lui è tutto un 'io voglio, io voglio', ma poi non fa nulla. Non vedo nessun progresso. Sono rimasto scioccato: non ho mai visto un giocatore in una condizione così bassa come la sua. Con il mio ginocchio e alla mia età sono tre volte più preparato di lui. E' davvero una pessima situazione". Oggi, dopo la separazine l'allenatore croato ha voluto fare chiarezza: "È stato tutto ingigantito, non l'ho insultato, gliel'ho detto in faccia, non alle spalle. Sembra non si possa dire più niente. L'ho detto con sincerità, per avere una reazione. È così che funziona questa generazione, lo vedono tutti e ieri gliel'ho detto di nuovo: non cambierà nulla finché non sistema qualcosa nella sua testa. In questo momento solo il padre può allenarlo".