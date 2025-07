L'ex fisioterapista di Sinner amaro sul ritorno di Ferrara: " Ora ricomincia l’incubo"

La scelta di J annik Sinner di richiamare nel suo staff il preparatore atletico Umberto Ferrara , che era stato allontanato dopo lo scoppio del caso Clostebol, continua a far discutere. Il campione azzurro ha deciso di sostituire Marco Panichi (dal quale si era separato alla vigilia del torneo di Wimbledon , e che è entrato a far parte del team di Holger Rune ) con Ferrara , con il quale aveva già collaborato in passato.

Sinner, le parole dell'ex fisioterapista

"Ora ricomincia l'incubo, come l'estate scorsa", il commento di Giacomo Naldi, ex fisioterapista di Sinner che (come Ferrara) venne allontanato dal tennista italiano dopo che scoppiarono le polemiche per la positività al Clostebol. Naldi, intervistato da Repubblica, ha preferito glissare sull'argomento, manifestando un certo fastidio: "Non ho alcune intenzione di commentare. È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine", ha continuato l'ex fisioterapista di Sinner, "quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma. Non voglio rovinarmi anche questa vacanza".