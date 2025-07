La reazione senza freni di Emma Navarro: "Sinner? Quando l'ho scoperto ho cominciato a piangere..."

Emma Navarro non vede l'ora di scendere in campo al fianco di Jannik Sinner per disputare il torneo di doppio misto agli US Open, in programma sul cemento di New York tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto. Un titolo Slam, dunque, che sarà assegnato in soli due giorni dopo il cambio di format che ha portato alla creazione di coppie inedite con i migliori giocatori del mondo. Nell'elenco provvisorio delle iscrizioni, che si chiuderanno il 28 luglio, sono infatti presenti tutti e i Top 10 della classifica maschile e 9 delle prime 12 giocatrici del ranking WTA. A guidare il seeding, per la classifica combinata dei due giocatori, sarà proprio quella formata da Sinner e Navarro. Quest'ultima, che ha disputato il torneo di Washington, è tornata sulla soddisfazione di partecipare allo Slam di casa al fianco del numero uno al mondo.