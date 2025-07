Vagnozzi: "Con Sinner siamo come camaleonti". Poi la frase sul futuro di Cahill...

Vagnozzi: "Allenare Sinner è meraviglioso, siamo come camaleonti"

Allenare il numero 1 del mondo, ha confermato Vagnozzi, "è una posizione meravigliosa. Significa affrontare ogni torneo con l'intenzione di vincerlo. La cosa fondamentale per noi è avere la tranquillità di sapere di aver fatto tutto nel miglior modo possibile". L'ascesa di Sinner può avere ripercussioni sui tecnici: "L'esperienza aiuta. Penso che i migliori allenatori siano quelli che ottengono grandi risultati con atleti diversi. Sta a noi capire come portare valore, ed è per questo che dobbiamo essere come camaleonti: non si può usare lo stesso metodo con giocatori diversi", ha concluso Vagnozzi.