Masters 1000 Toronto, sorteggiato il tabellone: ecco gli avversari di Musetti e gli altri azzurri

È stato sorteggiato il tabellone principale del National Bank Open, il Masters 1000 in programma dal 27 luglio al 7 agosto sul cemento di Toronto. Non ci sarà al via Jannik Sinner, così come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e tanti altri big che hanno deciso di prolungare le proprie vacanze e di tornare in campo per preparare il Masters 1000 di Cincinnati, dove, su tutti, il numero uno al mondo dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Tra i forfait che riguardano da vicino il tennis azzurro è arrivato anche quello di Matteo Berrettini, ancora alle prese con problemi fisici che lo hanno costretto a rinunciare anche a Gstaad e Kitzbuhel.