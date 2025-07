Incredibile Alcaraz: si allena sul cemento ma intanto tutti parlano del suo costume

MURCIA (Spagna) - Non c’è tempo da perdere. Carlos Alcaraz dopo qualche giorno di riposo è tornato immediatamente al lavoro per preparare la stagione sul cemento. La cocente sconfitta rimediata a Wimbledon contro Jannik Sinner è stata la molla per iniziare subito gli allenamenti in vista dei prossimi impegni. L’obiettivo del tennista spagnolo è quello di vincere gli US Open, ultimo Slam della stagione. E per questo, ha ricominciato ad allenarsi con Juan Carlos Ferrero e Samuel López.