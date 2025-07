Darderi-Taberner, Atp 250 Umago: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

è in finale per la seconda settimana consecutiva. Il tennista italo-argentino, dopo aver trionfato la scorsa settimana nell'avrà la possibilità di ripetersi ad. Dopo il successo in semifinale, Darderi affronteràper conquistare il quarto titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore.

I precedenti tra Darderi-Taberner

Tra Darderi e Taberner non ci sono precedenti

Darderi-Taberner, dove vederla in tv

L'incontro tra Darderi e Taberner a Umago sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile su Sky Go e Now TV in streaming.

Montepremi Atp Umago 2025

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALE – € 52.890

VINCITORE – € 90.675