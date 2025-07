Medvedev e lo strano messaggio a Sinner: "È freddo, io e lui dovremmo fare una cosa..."

Continua la crisi di risultati per Daniil Medvedev, eliminato nei quarti di finale dell'Atp 500 di Washington da Corentin Moutet dopo una partita complicata caratterizzata da tanti momenti difficili per il russo, che ha accusato un attacco di caldo nel secondo set e, dopo una sospensione per rischio di fulimi, ha ceduto la battuta e di conseguenza la partita nelle mani del francese, che dal canto suo stava facendo i conti con un problema alla gamba sinistra.