Darderi show, entra in top 40 e fa meglio di Sinner: sono tre i successi nel 2025

Sta diventando anche difficile, ormai, trovare altri aggettivi per il tennis italiano. Perché è vero che Sinner continua a essere il n.1 del mondo, riuscendo a battere Carlos Alcaraz in finale a Wimbledon, ma dietro Jannik c’è tanto movimento. E non si parla più nemmeno solo degli altri due top 20, Musetti e Cobolli, bensì di Luciano Darderi che a meno di una settimana dal successo di Bastad raddoppia. Vince anche a Umago, centrando il terzo successo d