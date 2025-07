Musetti, la battuta in conferenza fa ridere tutti: "Sono come la Ferrari". Poi però si emoziona

TORONTO (Canada) - Il forfait di Jannik Sinner al torneo National Bank Open di Toronto mette in pole position Lorenzo Musetti che entra nel tabellone principale come testa di serie numero 3 . Il tennista di Carrara è reduce da una serie di infortuni accusati nella prima parte della stagione che ora lo costringeranno quasi a ripartire da zero: la condizione fisica va migliorata, e il prossimo appuntamento è una buona occasione per il necessario ricondizionamento fisico.

Musetti: “Onorato di giocare il doppio misto con Paolini”

Il tennista di Carrara, alla vigilia dell’inizio del torneo canadese, ha rilasciato un’intervista al sito Ubitennis in cui ha parlato senza freni. “Sono felice di essere di nuovo qui a Toronto - ha ammesso Musetti - giocare il doppio misto con Jasmine Paolini mi sembra un’idea interessante, per me è un onore e un privilegio condividere il campo con Jasmine, spero che avremo modo di divertirci”.

Musetti: “Sono come una Ferrari…”

"Dopo Parigi ho avuto un infortunio che mi ha fermato per un po’, quindi non è stato facile recuperare - ha ammesso Musetti - ho fatto il primo allenamento qui a Toronto e ho avuto buone sensazioni. Stare lontano dalla mia famiglia non è semplice, fortunatamente la mia compagna Veronica mi comprende e mi sostiene, e questa è una sensazione davvero bella per me: saranno a New York con me durante lo Slam. Sono un tennista difficile da guidare, un po’ come la Ferrari. Spero di andare spedito come una Ferrari qui a Toronto, non vedo l’ora di scendere in campo”.