Sinner e Alcaraz, nuova finale agli US Open? Cosa dicono i bookmakers e chi è il favorito

Diverso Slam, stessi protagonisti. Anche agli US Open saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a partire con tutti i favori del pronostico per la vittoria del titolo dopo che l'azzurro e lo spagnolo si sono divisi gli ultimi sei Slam disputati giocando le finali, uno contro l'altro, al Roland Garros e a Wimbledon . Per trovare un diverso vincitore in un Major bisogna infatti tornare agli US Open del 2023, quando Novak Djokovic conquisò il 24° Slam della sua carriera battendo in finale Daniil Medvedev . Da quel momento, i primi due giocatori dell'attuale classifica mondiale, sono stati dominatori indiscussi del circuito.

Sinner-Alcaraz, chi è favorito agli US Open?

Le quote dei bookmakers sono lo specchio di questo dominio e anche per l'ultimo Slam della stagione, in programma dal 24 agosto al 7 settembre sul cemento di New York, saranno Sinner e Alcaraz a partire davanti a tutti. Per better-Lottomatica il favorito è Sinner quotato 2, mentre la quota di Alcaraz è 3. Segue Djokovic come terzo favorito quotato a 7 e poi Zverev a 11, Medvedev a 13, Draper a 21, Fritz a 26 con Shelton e Tiafoe, Tsitsipas e Rune a 41. Anche per Snai Sinner è leggermente favorito: l'azzurro è quotato a 2,10 mentre lo spagnolo segue a 3.