Anna Kalinskaya tra il cane, la super vittoria contro Raducanu e la rinascita dopo Sinner: social impazziti

Kalinskaya in finale a Washington, i social impazziscono

è arrivata la rinascita di. Con il successo ottenuto nella serata di ieri sula tennista russa ha conquistato la finale del Wta 500 americano arrivando all'ultimo atto di una grande cavalcata che ha permesso all'ex numero 11 del mondo, best ranking raggiunto nell'ottobre 2024, di tornare a giocarsi una sfida per il titolo nel circuito maggiore un anno e mezzo dopo l'ultima volta quando fu sconfitta danel "1000" diall'inizio della passata stagione. Quella che andrà in scena quest'oggi nella capitale degli Stati Uniti controsarà per Kalinskaya sarà la terza finale Wta in carriera (al primo tentativo, sull'erba di, era arrivata la sconfitta per mano di Jessica Pegula).

Nota ai più per la relazione con Jannik Sinner, Kalinskaya, attuale numero 48 del mondo, sembra finalmente aver ritrovato il sorriso dopo un periodo negativo e una discontinuità di risultati che hanno portato l'ex compagna del numero uno al mondo al di fuori dalle prime 40 giocatrici della classifica Wta. A Washington la russa può contare anche su una tifosa d'eccezione, la sua cagnolina Bella, che puntualmente scende in campo al termine della partita per festeggiare con la sua padrona. Le immagini hanno fatto subito il giro dei social, impazziti dopo gli ultimi successi di Kalinskaya, che sembrava aver perso il suo smalto migliore nei mesi successivi alla separazione con Sinner. Adesso, però, Anna è tornata e non solo la sua cagnolina, ma anche tanti appassionati italiani sono pronti a fare il tifo per lei.