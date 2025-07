Tiafoe, bordata pazzesca al Masters 1000 di Toronto: "Ma che schifezza è?"

Le dichiarazioni di Tiafoe

Durante la conferenza stampa, Tiafoe non ha nascosto tutto il suo dissenso verso la gestione dell'Atp di Toronto, che è iniziato il 27 luglio e terminerà addirittura il 7 agosto. "Quello che mi piace dei Masters 1000 è che sono più brevi rispetto a Madrid e Roma - ha spiegato il 27enne -. Sarà strano in Canada, perché la finale è di giovedì. È una schifezza. Vedremo come andranno le cose". Una novità, quella della durata estesa del torneo, che Tiafoe non ha apprezzato, riuscendo comunque a trovare un aspetto positivo nel torneo canadese: "Gestire i Masters 1000 di dieci giorni o più è complicato. Per me sarà più semplice solo perché siamo vicini agli Stati Uniti. Se le cose non vanno bene, posso prendere un volo di ritorno in poco tempo. Non è come quando sono bloccato un Europa".