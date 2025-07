Atp Washington, trionfo Bolelli e Vavassori nel doppio: è il quarto titolo stagionale

- Quarto titolo stagionale e settimo complessivo (su 13 finali disputate) per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno conquistato il trofeo del 'Mubadala Citi DC Open' (ATP 500 - montepremi 2.396.115 dollari) andato in scena sul cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a, la capitale degli. In finale, Simone e Andrea (rispettivamente n.12 e n.14 del ranking di doppio), primi favoriti del seeding e quinti nella Race che porta alle Atp Finals di Torino, hanno piegato con il punteggio di, in poco più di un’ora e un quarto di partita, il monegasco(n.20) ed il francese(n.21), terze teste di serie e noni nella Race.