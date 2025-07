De Minaur, gesto da campione a Washington: consola Davidovich dopo la sconfitta in finale

Al termine di una finale ricca di emozioni e di ribaltamenti di fronte, Alex De Minaur è riuscito ad incoronarsi campione dell'Atp 500 di Washington battendo in rimonta Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 5-7 6-1 7-6(3). L'australiano ha anche dovuto annullare tre match point, l'ultimo dei quali con un lob millimetrico rimasto in campo per pochissimo, per festeggiare il suo decimo trionfo a livello di circuito maggiore. Una vittoria importante anche in termini di classifica per De Minaur, che grazie a questo successo guadagna cinque posizioni nella Race portandosi all'ottavo posto.