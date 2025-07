Classifica Atp ranking tempo reale: distanza tra Sinner e Alcaraz, scatto Cobolli e flop Berrettini

Altra settimana, stesso numero uno. Con quella appena iniziata Jannik Sinner rompe il numero delle 60 settimane consecutive in vetta al ranking mondiale manetendo al momento invariato il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, distante 3.430 punti. Sia l'azzurro, a quota 12.030 punti, che lo spagnolo, a 8.600, non prenderanno parte al Masters 1000 di Toronto, e dunque non è ancora a rischio il primato di Jannik, che a Cincinnati dovrà invece difendere il titolo conquistato lo scorso anno prima di provare a fare lo stesso anche agli US Open, dove nel 2024 si impose in finale su Taylor Fritz.