Paolini, tutta la verità. Dopo Furlan e Lopez sceglie il nuovo coach: "Mi darà una mano"

Jasmine Paolini è pronta a ripartire. Dopo la cocente eliminazione maturata a Wimbledon (ko in tre set con la russa Rakhimova, ndr), la tennista azzurra mette nel mirino il Masters 1000 di Montreal dove - da settima testa di serie del tabellone - esordirà domani, martedì 29 luglio, al secondo turno contro la giapponese Aoi Ito (n.110 Wta). In conferenza stampa, Jasmine ha poi chiarito alcuni aspetti inerenti il suo team per gli allenamenti, dopo i divorzi con i coach Renzo Furlan e Marc Lopez. "Sto cercando di adattarmi il meglio possibile": vale per le condizioni di gioco di Montreal, che ha definito "piuttosto veloci" e non solo.