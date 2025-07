Toni Nadal, dopo il caos su Alcaraz arriva la frase a sorpresa di Zverev: "Sto facendo di tutto..."

Zverev in pressing su Toni Nadal: "Stiamo pensando a una collaborazione più lunga"

'Sascha' ha ormai messo nel mirino il definitivo salto di qualità e sta quindi cercando di dare un'importante sterzata alla sua carriera: si legge così la collaborazione 'part-time' con Toni Nadal ma il coach spagnolo (fanno ancora discutere le dichiarazioni sulla prestazione di Carlos Alcaraz a Wimbledon), almeno per il momento, sembrerebbe intenzionato a seguirlo solo in determinate settimane. "Dopo Wimbledon è stato lui a contattarmi", rivela Zverev alla vigilia dell'esordio sul cemento di Toronto. "Abbiamo parlato a lungo e poi ho deciso di andare a Maiorca per lavorare con lui. Toni non è solo un grande allenatore, ma trasmette molta fiducia. Parla e tutti ascoltano, come Rafa. Stiamo pensando a una possibile collaborazione più lunga, anche se lui ha già molti impegni. Spero di riuscire a convincerlo a seguirmi per più settimane”.