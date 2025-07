Bellucci subito fuori nel Masters 1000 di Toronto: l'azzurro costretto al ritiro contro Gaston

TORONTO (CANADA) - È durata poco più di due set l'avventura di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Toronto . Sul cemento canadese infatti il tennista di Busto Arsizio (n.72 Atp) è stato costretto al ritiro nel match di primo turno contro il francese Hugo Gaston (n.126 Atp) sul punteggio di 3-6 6-4 e 2-0 nel terzo parziale in favore del suo avversario.

Bellucci subito fuori a Toronto, per Arnaldi c'è Schoolkate

Dopo il primo set vinto, Bellucci ha subito un break fatale nel nono game del secondo parziale e all'inizio del terzo e decisivo set si è dovuto arrendere a un problema muscolare, lasciando così strada libera a Gaston che nel secondo turno affronterà ora il russo Andrey Rublev (n.11 Atp), testa di serie numero 6 del seeding. Subito fuori anche il 18enne brasiliano Joao Fonseca (n.49 Atp), battuto col punteggio di 7-6(5) 6-4 dall'australiano Tristan Schoolkate (n.103 Atp), reduce dalle qualificazioni, che al secondo turno sfiderà il 24enne azzurro Matteo Arnaldi (n.41 Atp) in un match inedito (tra i due non ci sono precedenti).

Attesa per Musetti, Cobolli e Sonego

Come Arnaldi entreranno direttamente in gara nel secondo turno grazie a un 'bye' gli altri azzurri Lorenzo Musetti (n.10 Atp, sfiderà l'australiano James Duckworth che è n.106 del ranking), Flavio Cobolli (n.17 Atp, che aspetta il vincitore del match tra il francese Arthur Rinderknech e il canadese Alexis Galarneau) e Lorenzo Sonego (n.38 Atp, opposto al cinese n.76 del ranking Yunchaokete Bu ). Secondo turno ancora da conquistare invece per la wild card Matteo Gigante (n.125 Atp), atteso dal confronto con il croato Borna Coric (n.92 Atp).