Musetti-Duckworth, secondo turno Masters 1000 Toronto: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta rimediata all'esordio nell' Atp 500 di Washington , Lorenzo Musetti torna in campo per provare a ritrovare un successo che manca dal quarto di finale vinto contro Frances Tiafoe al Roland Garros . Il carrarino, testa di serie numero 3 del tabellone, farà il suo debutto al secondo turno del Masters 1000 di Toronto contro il qualificato James Duckworth, che ha vinto l'unico precedente disputato contro l'azzurro.

Musetti-Duckworth, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Duckworth, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Toronto, si disputerà martedì 29 luglio sul Centre Court al termine della sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e Holger Rune, che aprirà il programma di giornata a partire dalle ore 18:30.

I precedenti tra Musetti-Duckworth

Un unico precedente tra i due giocatori, con l'australiano che si è imposto con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2021.

Musetti-Duckworth, dove vederla in tv

L'incontro tra Musetti e Duckworth a Toronto sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile su Sky Go e Now TV in streaming.

Montepremi Masters 1000 Toronto

PRIMO TURNO – € 20.226 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.015 (30 punti)

TERZO TURNO – € 51.415 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 87.870 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 160.949 (200 punti)

SEMIFINALI – € 282.750 (400 punti)

FINALISTA – € 508.951 (650 punti)

VINCITORE – € 957.123 (1000 punti)