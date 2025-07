Fritz, dura polemica con l'Atp sui calendari. Poi lancia la sfida a Sinner: "Non è ..."

TORONTO (Canada) - Lo statunitense Taylor Fritz è pronto ad affrontare l’inizio della stagione sul cemento. Il tennista è già a Toronto dove prenderà parte al prossimo torneo. Nella conferenza stampa, non ha risparmiato critiche all’Atp per il calendario troppo stressante che talvolta non dà tregua ai protagonisti. “Quest’anno sono stato costretto scendere in campo anche a Washington - ha affermato il tennista statunitense - ero reduce da un infortunio, ma se non lo avessi fatto avrei avuto uno svantaggio incredibile nella classifica mondiale. Non penso che questa sia la scelta migliore da parte dell’Atp, soprattutto per giocatori che sono reduci da infortuni".