Paolini-Ito, secondo turno Wta 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv 

Jasmine Paolini si prepara al ritorno in campo dopo l'eliminazione rimediata al secondo turno di Wimbledon e dopo il forfait dalla Hopman Cup di Bari . La numero uno azzurra, che ha rotto la collaborazione con Marc Lopez e scelto il nuovo coach, che sarà Federico Gaio , farà il suo esordio nel Wta 1000 Montreal , dove è accreditata come testa di serie numero 7, contro la giapponese numero 110 del mondo Aoi Ito .

Paolini-Ito, quando si gioca il match

Il match tra Paolini e Ito, valevole per il secondo turno del Wta 1000 di Montreal, si disputerà martedì 29 luglio sul Court Rogers non prima delle ore 20:00.

I precedenti tra Paolini e Ito

Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.

Paolini-Ito, dove vederla in tv

Le partite WTA 1000 di Montreal verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su SuperTennis, via satellite su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e SuperTenniX.

Montepremi Wta 1000 Montreal

PRIMO TURNO – € 10.870 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 16.774 (35 punti)

TERZO TURNO – € 28.091 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 48.268 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.083 (215 punti)

SEMIFINALI – € 175.442 (390 punti)

FINALISTA – € 333.348 (650 punti)

VINCITRICE – € 640.370 (1000 punti)