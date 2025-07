Rune al settimo cielo con Agassi e Panichi, la frase sull'ex preparatore di Sinner: "Mi ha fatto fare..."

Dopo una stagione ricca di alti e bassi, con i picchi raggiunti con il titolo vinto nell'Atp 500 di Barcellona battendo in finale Carlos Alcaraz, e la finale disputata al Masters 1000 di Indian Wells, Holger Rune cerca una continuità di risultati che potrebbe permettergli di chiudere l'anno in bellezza. Per farlo ha deciso di rivoluzionare il suo team decidendo di passare qualche giorno di allenamento con la leggenda americana Andre Agassi e di assumere l'ex preparatore atletico di Jannik Sinner, Marco Panichi. Rune, che ha rinunciato al torneo di Washington per un problema fisico, scenderà in campo per affrontare Giovanni Mpetshi Perricard al secondo turno del Masters 1000 di Toronto.