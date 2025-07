Tsitsipas spietato, la frase sul rovescio di Sinner e Alcaraz fa discutere: "Tirano così forte che..." 

TORONTO (CANADA) - Fanno discutere le dichiarazioni di Stefanos Tsitsipas . Alla vigilia del debutto sul cemento di Toronto (domani - mercoledì 30 luglio - al secondo turno il greco se la vedrà contro l'australiano O'Connell , ndr) il n.30 Atp si sbilancia e dice la sua in merito allo stile di gioco di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , i due tennisti più forti e completi del mondo .

Tsitsipas, la frase sul rovescio di Sinner e Alcaraz: "Hanno un secondo dritto"

"Ho avuto il privilegio di giocare con entrambi. Sono persone fantastiche e, vedendoli in campo, mi spingono a dare sempre di più!", sottolinea il 26enne ateniese in conferenza stampa. "Ho persino pensato di passare al rovescio a due mani (ride, ndr)... loro hanno praticamente un secondo dritto al posto del rovescio! Sinner, in particolare, colpisce con una potenza incredibile".