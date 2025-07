Musetti e Paolini diretta tennis: segui il debutto di Lorenzo a Toronto e di Jasmine a Montreal

L'Italia del tennis protagonista in Canada, dove scendono in campo oggi (29 luglio) due big come Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini . Dopo aver saltato i rispettivi primi turni grazie a un 'bye', il 23enne azzurro (n.10 Atp) fa il suo debutto al Masters 1000 di Toronto contro il 33enne australiano James Duckworth (n.106 del ranking), mentre la 29enne azzurra (n.9 Wta) sfiderà la 21enne giapponese Aoi Ito (n.110 del ranking femminile) nel Wta 1000 di Montreal . Segui la diretta dei due match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

19:40

Paolini-Ito in ritardo rispetto al programma di Montreal

Quasi due ore e mezza per risolvere la sfida tra Yastremska e Osorio, risoltasi al terzo set. Scala dunque il programma a Montreal con Kostyuk e Vondrousova che ancora non sono scese in campo, match che precederà la sfida Paolini-Ito.

19:29

Musetti e la Top 10: settimana importante

Nonostante il momento non brillante, che dalla resa per infortunio contro Nadal al Roland Garros, è passato per l'affrettato recupero e l'eliminazione per mano di Basilashvili a Wimbledon al primo turno, fino al brutto ko di Washington con Norrie, Lorenzo Musetti è rimasto in Top 10, seppure all'ultima posizione disponibile. A partire da questa sera, settimana importante a Toronto, che dopo i vari ritiri dei big lo vede terza testa di serie del seeding, per riprendersi il numero 8 nel Ranking Atp.

19:14

Test importante sia per Musetti che per Paolini

Le sfide canadesi contro Duckworth e Ito, rappresentano altrettanti test importanti per il prosieguo della stagione di Musetti e Paolini. Lorenzo è reduce dall'infortunio di Parigi a un passo dall'impresa con Alcaraz e dalle premature eliminazioni di Wimbledon e Washington. Anche Jasmine ha deluso sull'erba inglese e soprattutto è attesa al varco dopo il doppio cambio di tecnico in pochi mesi e una stagione con più ombre che luci nel singolare.

19:04

A Montreal c'è Jasmine Paolini contro Ito

Sempre in Canada, ma a Montreal, scenderà in campo anche Jasmine Paolini, che affronterà la giapponese Ito in un momento particolare, dopo il flop di Wimbledon ed il cambio di allenatore.

19:00

M usetti-Duckworth a Toronto, dove vederla in tv e in streaming

L'esordio di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Toronto, impegnato nel match di secondo turno contro l'australiano James Duckworth, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Toronto, Canada