MONTREAL (CANADA) - Una grande Lucia Bronzetti accede al secondo turno del Wta 1000 di Montreal , in Canada. Nonostante un fastidio alla schiena, la 26enne di Villa Verucchio - numero 66 Wta, inserita nella parte bassa del tabellone, quella di Iga Swiatek - batte in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-2 , dopo quasi due ore e mezza di battaglia, la statunitense Elizabeth Mandlik (n.205 del ranking mondiale), in tabellone grazie a una wild card . Al secondo turno l'azzurra se la vedrà con la danese Clara Tauson , numero 19 del ranking e 16 del seeding .

Atp Toronto, Gigante al secondo turno: che rimonta su Coric!

A oltre 500 km di distanza, sul cemento di Toronto, c'è gloria anche per Matteo Gigante. L'azzurro stacca infatti il pass per il secondo turno del 'National Bank Open Presented by Rogers'. Numero 125 del mondo, il mancino romano classe 2002 piega il croato Borna Coric (n.92 della classifica mondiale) in rimonta, imponendosi 4-6, 6-2, 7-6 (2) dopo due ore e 36 minuti di partita. Prossimo avversario del tennista italiano il canadese Gabriel Diallo, numero 36 Atp e 27esima testa di serie del tabellone.