Dimitrov interrompe una striscia incredibile negli Slam con il forfait agli US Open

Slitta il rientro in campo di Grigor Dimitrov dopo l'infortunio al pettorale destro rimediato nell'ottavo di finale di Wimbledon contro Jannik Sinner, dove il tennista bulgaro si trovava in vantaggio di due set prima di accasciarsi a terra per un problema che lo avrebbe poi costretto al forfait. L'11 luglio Dimitrov si è poi sottoposto ad un'operazione, come testimoniato da una foto postata sui suoi profili social direttamente dal letto dell'ospedale.