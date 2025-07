Paolini e Musetti esclusi a sorpresa dal doppio US Open: spiegato il motivo

L'organizzazione degli US Open ha reso ufficialmente noti i nomi delle prime quattordici coppie che prenderanno parte al tabellone di doppio misto in programma il 19 e il 20 agosto sul cemento di Flushing Meadows, a New York. A guidare l'ordine del seeding, definito in base al ranking combinato dei due giocatori, saranno Jannik Sinner ed Emma Navarro, seguiti da Paula Badosa e Jack Draper. Al via, seguendo i criteri di classifica, anche Swiatek-Ruud, Rybakina-Fritz, Anisimova-Rune, Benic-Zverev, Pegula-Paul e Andreeva-Medvedev. Oltre a queste otto coppie che hanno ricevuto l'iscrizione diretta, sei squadre hanno ricevuto wild card mentre restano da assegnare gli ultimi quattro nomi. Tra gli inviti spicca il nome di Andrea Vavassori e Sara Errani, campioni dell'ultima edizione dello Slam newyorkese.