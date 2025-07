Atp Toronto, esordio vincente per Arnaldi: Schoolkate ko in tre set

Atp Toronto, Arnaldi sfida Zverev: in palio gli ottavi di finale

Archiviato il successo con Schoolkate, ora il classe 2001 di Sanremo sfida il grande favorito del torneo: il tedesco Alexander Zverev, n.3 del mondo e prima testa di serie del tabellone canadese. Il tennista di Amburgo si è guadagnato la sfida con llitaliano battendo l'australiano Adam Walton in due set (7-6 (6), 6-4 in un'ora e 44' di partita). Quello tra Arnaldi e Zverev sarà il secondo incrocio in carriera: i due si sono affrontati quest'anno ad Acapulco, dove il tedesco ha avuto la meglio - al primo turno - imponendosi in rimonta con il punteggio di 6-7 (2), 6-3, 6-4.