Paolini, delusione social dopo il ko a Montreal: "Non ce l'avevo..."

Prosegue il momento di difficoltà per Jasmine Paolini , che dopo la prematura uscita di scena a Wimbledon è stata sconfitta al debutto nel WTA 1000 di Montreal, in programma sul cemento canadese. Battuta d'arresto particolarmente dolorosa per la numero uno d'Italia, ko in rimonta dalla giapponese Ito - proveniente dalle qualificazioni - al termine di una battaglia e dopo aver fallito anche un match point. L'obiettivo principale rimane lo US Open, ma innanzitutto Paolini deve cercare di fare chiarezza nel suo tennis - è apparsa abbastanza confuso nel match di Montreal - e ripartire dai punti saldi. Ovviamente non va sottovalutato il discorso allenatore: dopo l'addio allo storico coach Renzo Furlan , poche settimane fa ha salutato anche lo spagnolo Marc Lopez dopo pochi mesi di collaborazione. Ad accompagnarla in questa parentesi nordamericana c'è l'ex tennista italiano Federico Gaio .

La frase di Paolini sui social

"Oggi non ne avevo, ma il lavoro continua". Queste le parole di Jasmine Paolini sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta al secondo turno in Canada. L'azzurra ha poi aggiunto l'emoticon del bicipite, come a volersi fare forza, ma ha anche limitato i commenti, verosimilmente per evitare di ricevere messaggi poco carini come spesso - purtroppo - accade dopo una sconfitta. La giocatrice toscana tornerà in campo tra una settimana in occasione del WTA 1000 di Cincinnati, in Ohio, dove difenderà 120 punti. La buona notizia è che con ogni probabilità resterà in top 10 almeno fino allo US Open: servirebbe infatti un significativo exploit da parte delle giocatrici alle sue spalle per spodestarla dai primi 10 posti del ranking. Più preoccupante invece la situazione nella Race, dove Jasmine rischia di perdere terreno e allontanarsi dalle prime otto.