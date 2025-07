Musetti sconcertato da una domanda sul cibo: la sua reazione spontanea conquista tutti

Da un mese a questa parte nel mondo del tennis si parla di un solo piatto: la pasta con le fragole. A farlo diventare virale è stata Iga Swiatek, che durante il torneo di Wimbledon ha svelato il suo amore per questa tipica ricetta polacca. La sua popolarità è stata indubbiamente favorita dal fatto che Swiatek si sia laureata campionessa sui prati londinesi, tuttavia fin da quando ha postato sui social una foto del piatto i tennisti sono stati bersagliati di domande durante le interviste e in conferenza stampa. E non potevano che essere i giocatori italiani quelli più incalzati a proposito, considerando quanto ci tengano alla pasta e alla cucina in generale. Da Toronto, in Canada, dove è in corso un Masters 1000, è stato Lorenzo Musetti a dover esprimere il suo parere in merito. Intervistato da Tennis Channel dopo la vittoria in due set ai danni dell'australiano Duckworth - la prima dopo quasi due mesi - il carrarino si è trovato a rispondere proprio a questa domanda. Come ha reagito? Esattamente come ci si aspetterebbe da un italiano.