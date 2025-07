Cobolli, diretta Atp Toronto: la sfida di oggi con Galarneau

Flavio Cobolli fa il suo esordio nel Master 1000 di Toronto , sfidando il canadese Alexis Galarneau al secondo turno. Il tennista romano, numero 17 del ranking mondiale, è reduce dal passo falso al torneo di Washington dove è stato eliminato al secondo turno. Quella tra l’italiano e il canadese, idolo di casa e numero 193 di casa, è un confronto inedito: non ci sono precedenti tra i due tennisti. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:25

Galarneau mette pressione a Cobolli: 5-4

Altro servizio a zero del canadese, che mette pressione su Cobolli: dovrà tenere il servizio per mandare avanti il secondo set.

20:23

Cobolli tiene il servizio: 4-4

Grande equilibrio in campo in questa fase, mentre ci avviciniamo alle fasi finali del secondo set.

20:18

Galarneau a zero: ora 4-3 per il canadese

Servizio a zero per Galarneau, che si riporta in vantaggio.

20:17

Cobolli rischia ma va sul 3-3

L'azzurro tiene il servizio ma soffrendo contro il canadese, in continua crescita col passare dei game.

20:10

Galarneau torna avanti: 3-2

Il canadese tiene Cobolli a quindici e si riporta in vantaggio. Dopo un inizio complicato è tornato in partita e sta dando filo da torcere al tennista romano.

20:07

Cobolli tiene il servizio: ora 2-2

Cobolli conferma il break e pareggia: ora 2-2 nel secondo set, con l'azzurro che sta reagendo dopo un inizio complicato.

20:03

Break Cobolli! Reazione immediata

Reazione immediata dell'azzurro, con un break a zero. Ora dal servizio può ristabilire la parità.

19:59

Break Galarneau, ora 2-0 su Cobolli

Inizio shock per Cobolli in questo secondo set: il canadese trova il break che lo porta in vantaggio, situazione completamente opposta rispetto all'inizio del match.

19:55

Galarneau tiene il servizio e si porta avanti

Il secondo set si apre con il canadese per la prima volta in vantaggio dopo aver tenuto la battuta.

19:50

Cobolli rischia ma vince il primo set!

Dopo ben quattro set point sprecati e due controbreak annullati, Cobolli chiude il primo set con un ace: 6-4 il punteggio finale che porta in vantaggio il tennista romano.

19:40

Galarneau non molla ma Cobolli può chiudere

Game lampo al servizio per il canadese, che non molla e si porta sul 5-4. Ora però servizio a Cobolli, che può chiudere questo primo set.

19:37

Reazione Cobolli, ora sul 5-3

In un momento complicato Cobolli tiene la battuta e si porta ad un passo dal chiudere questo primo set.

19:35

Galarneau conferma il break e si avvicina a Cobolli

Il canadese sta crescendo, mentre l'azzurro sembra aver perso il controllo del match in questo momento. Ora il punteggio è sul 4-3, con Cobolli ancora forte di un break di vantaggio.

19:32

Break Galarneau, ora 4-2

Il canadese prova a rientrare nel set trovando anche un break, ma Cobolli conserva ancora un vantaggio. Siamo sul 4-2.

19:25

Galarneu vince il suo primo game: 4-1

Finalmente il canadese riesce a tenere la battuta, ma questo primo set sembra ormai saldamente tra le mani di Cobolli.

19:22

Cobolli conferma ancora: 4-0

L'azzurro annulla una palla del controbreak di Galarneau e conferma il secondo break, portandosi su un pesante 4-0.

19:15

Ancora break Cobolli! Ora 3-0

Sta dominando il tennista azzurro, che trova il secondo break in questo primo set.

19:11

Cobolli conferma senza problemi il break

Partenza convincente di Cobolli, che conferma il break concedendo un solo punto e si porta sul 2-0.

19:07

Subito break Cobolli!

Parte fortissimo il tennista romano, che trova subito il break che lo porta in vantaggio.

19:04

Cobolli-Galarneau: si parte!

Inizia il match tra Cobolli e Galarneau. Il canadese al servizio, l'azzurro risponde.

18:52

Cobolli entra in campo

L'azzurro fa il suo ingresso sul Motorola Grandstand Court. Ora il riscaldamento pre-match e poi si comincia.

18:46

Masters Toronto, iniziato il match di Sonego

Intanto è iniziato il match di un altro azzurro in campo oggi, Lorenzo Sonego: l'azzurro sfida il cinese Bu per avanzare al terzo turno.

18:42

Rublev vince, si libera il campo per Cobolli!

Rublev vince senza problemi in due set e libera il campo per Cobolli: manca sempre meno all'esordio dell'azzurro.

18:41

Toronto, Cobolli va a caccia di riscatto

Il tennista azzurro sarà carico con tanta voglia di riscatto dopo l'eliminazione a sorpresa al secondo turno del torneo di Washington (dove nel 2024 aveva raggiunto la finale).

18:33

Cobolli, possibile grande sfida al terzo turno

In caso di vittoria all'esordio, Cobolli avanzerebbe al terzo turno dove potrebbe incrociare l'idolo di casa Felix Auger-Aliassime, numero 28 del ranking Atp.

18:29

Cobolli, sfida inedita contro Galarneau

Non ci sono precedenti tra Cobolli e Galarneau, numero 193 del ranking mondiale. Il canadese, però, non è un avversario da sottovalutare: ha il sostegno del pubblico di casa e nel primo turno ha trovato una grande vittoria contro il francese Rinderknech, numero 64 del ranking.

18:27

Atp Toronto, Cobolli in campo tra poco

Manca poco al match d'esordio del tennista romano, con Rublev sul 4-1 nel secondo set contro il francese Gaston sul Motorola Grandstand Court.

18:25

Cobolli, un 2025 da incorniciare fin qui

Flavio Cobolli affronta la seconda parte della stagione dopo aver vissuto un 2025 da protagonista. Il tennista romano dall’inizio dell’anno solare ha vinto due tornei Atp (Romanian Open e l’Atp500 di Amburgo), ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Wimbledon ed è entrato nella Top20 del ranking mondiale.

Toronto - Canada