Bouchard in lacrime, il commovente discorso per l’addio al tennis: “Se non fosse per…”

Bouchard, il commovente discorso d'addio: "Sono stata fortunata"

Queste le parole di Bouchard, che non è riuscita a trattenere l'emozione ed è scoppiata in lacrime: "È stato così speciale giocare la mia ultima partita qui a Montreal su questo campo di fronte a voi ragazzi. Ricordo che ero una ragazza, seduta su queste tribune, sperando e sognando di giocare su questo campo un giorno. Sono cresciuta giocando su questi campi e nei dintorni di Montreal. Il tennis mi ha dato così tanto. Sono piena di gratitudine per lo sport e per le persone che mi hanno aiutato lungo la strada. Voglio ringraziare la mia famiglia: mamma, papà, sorelle e mio fratello, per il loro sacrificio e sostegno. Ecco perché sono qui. Voglio che sappiate che quando il pubblico fa il tifo per me, fa anche il tifo per voi, perché non sarei qui se non fosse stato per voi. Sono stata molto fortunata".