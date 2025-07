Musetti e Arnaldi, gli italiani a Toronto oggi: orario e dove vederli in tv

Il Masters 1000 di Toronto si tinge d'azzurro nonostante l'assenza di Jannik Sinner . Il tennis italiano ha infatti portato quattro giocatori al terzo turno e spera che possano fare ancora strada. Divisi equamente nei due lati di tabellone, oggi in Canada sarà il turno dei due impegnati nella parte alta: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi . Il carrarino, accreditato della terza testa di serie, sembra finalmente essersi lasciato alle spalle il problema fisico che ha compromesso la sua stagione su erba e ha debuttato con un successo in due set ai danni di Duckworth. Sul suo cammino trova ora lo statunitense Alex Michelsen , 20enne californiano numero 34 del mondo. Decisamente più complicato l'impegno di Arnaldi , che difende la semifinale raggiunta lo scorso anno ma è partito col piede giusto, superando in tre set Schoolkate. Il suo prossimo avversario sarà Alexander Zverev , prima forza del seeding nonché vincitore di questo torneo nel lontano 2017. In caso di vittoria il tabellone si farebbe molto interessante, mentre in caso di sconfitta Arnaldi rischierebbe di scivolare fuori dai primi 60.

A che ora giocano gli italiani

Il match tra Musetti e Michelsen, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Toronto, si disputerà giovedì 31 luglio sul Centre Court e aprirà il programma di giornata a partire dalle ore 18:30. La sfida tra Arnaldi e Zverev, invece, andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto. L'orario d'inizio è fissato per l'01:00.

I precedenti

Non ci sono confronti diretti tra Musetti e Michelsen, i quali non si sono mai affrontati in carriera, neppure a livello Challenger. Arnaldi ha invece perso l'unico precedente contro Zverev: quest'anno al primo turno dell'ATP 500 di Acapulco con il punteggio di 6-7 6-3 6-4.

Dove vederle in tv le partite degli italiani

Gli incontri di Musetti e Arnaldi saranno trasmessi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Toronto. Il match dei due azzurri, inoltre, saranno disponibili su Sky Go e Now TV in streaming.

Montepremi Masters 1000 Toronto

PRIMO TURNO – € 20.226 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.015 (30 punti)

TERZO TURNO – € 51.415 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 87.870 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 160.949 (200 punti)

SEMIFINALI – € 282.750 (400 punti)

FINALISTA – € 508.951 (650 punti)

VINCITORE – € 957.123 (1000 punti)