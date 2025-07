Sinner, allenamento sul cemento a Montecarlo: in campo con lui c'è Umberto Ferrara

Dopo il trionfo a Wimbledon e la meritata settimana di vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, Jannik Sinner è tornato a Montecarlo e ha ripreso gli allenamenti. L'obiettivo è arrivare al massimo della forma allo US Open, anche se prima giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, dove è chiamato a difendere il titolo. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti in un 2025 inusuale, poiché caratterizzato dai tre mesi di stop a causa della sospensione per il caso Clostebol, Jannik non è ancora certo di potersi tenere stretto il numero uno del mondo. A tal proposito, saranno cruciali le prossime settimane, in cui è pronto a riaccendersi il duello con Carlos Alcaraz. Il classe 2001 di Sesto Pusteria non vuole trascurare alcun dettaglio, perciò in questi giorni sta lavorando duramente sui campi in cemento del Principato. E lo sta facendo con una new entry nel suo team.