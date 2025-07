Berrettini si allena con Sinner, quel sorriso e il messaggio che fa sperare: "Con il migliore..."

Un bel sorriso, con il numero uno al mondo, è il modo migliore per spegnere ogni voce o pensiero negativo. Signore e signori, Berrettini con Sinner . La coppia che ci ha fatto sognare a Malaga in Coppa Davis, di nuovo insieme a Montecarlo. Matteo ha postato la foto su Instagram e subito sono arrivati tantissimi like e commenti: da Musetti a Cobolli, a Sara Errani fino a Umberto Ferrara, che è tornato nel team di Sinner dopo essere stato proprio con Berrettini. Dopo l’ultimo forfait a Cincinnati, cominciavano a proliferare voci, anche su un possibile ritiro anticipato. Ma il tennista romano ha risposto così sul campo, con un sorriso, insieme a Jannik: non ci poteva essere un modo migliore. Un’incredibile iniezione di energia positiva di cui aveva bisogno lui in primis, ma anche i suoi tifosi, preoccupati per il momento difficile che sta attraversando.

Il messaggio di Berrettini

"Passo dopo passo con il migliore", il messaggio di Berrettini che non ci pensa proprio a mollare, nonostante i soliti problemi fisici che lo tormentano. Jannik e Matteo sono molto amici, hanno un rapporto speciale, e si sono sempre sostenuti a vicenda. Il tennista romano sta attraversando un momento molto complicato. Dopo Gstaad, Kitzbuhel, il Masters 1000 di Toronto, è arrivato l’annuncio del forfait a Cincinnati, che era in programma dal 7 al 18 agosto. L’ultima sua partita è stata a Wimbledon, una sconfitta al primo turno con il polacco Majchrzak difficile da digerire. Dopo il match, le sue parole avevano destato un po’ di preoccupazione: “Sono stanco, devo decidere cosa fare del mio futuro”. Berrettini aveva dato grandi segnali di ripresa fino agli Internazionali di Roma, poi i problemi fisici, soprattutto quelli agli addominali, hanno ricominciato a tormentarlo, ed è scivolato alla posizione numero 57 nel ranking. Adesso però è ora di reagire. Nel mirino ci sono gli Us Open, che partiranno il 24 agosto: capire adesso se Matteo ci sarà è troppo difficile. Di sicuro ci proverà, anche facendosi forza grazie al sostegno di Sinner, e il suo post ne è la testimonianza. Ci arriverebbe comunque senza una partita sulle gambe, una sfida difficile.

Sinner in campo dopo le vacanze: 3000 punti da difendere

Jannik invece, dopo aver vinto Wimbledon si è goduto una meritata vacanza rinunciando al Masters 1000 di Toronto. Da qualche giorno è tornato in campo nel Principato di Monaco per preparare il rientro a Cincinnati, ma soprattutto gli Us Open: un Masters 1000 e uno Slam che lo vedono campione in carica, con 3000 punti da difendere in totale. Alcaraz proverà l'assalto, visto che lui ha soltanto 60 punti da difendere. Con Jannik e Vagnozzi, a Montecarlo per la prima volta in campo si è visto anche Umberto Ferrara, il preparatore atletico richiamato nel team.