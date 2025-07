Musetti-Michelsen diretta Atp Toronto: segui la partita di tennis di oggi LIVE

TORONTO (CANADA) - Caccia agli ottavi di finale dell'Atp di Toronto per Lorenzo Musetti (n.10 Atp) . Dopo il successo ottenuto all'esordio contro l'australiano James Duckworth , il 23enne azzurro (terza testa di serie del torneo) sfida oggi (31 luglio, ore 18:30 italiane) il 20enne statunitense Alex Michelsen (n.34 Atp) sul cemento del Masters 1000 canadese . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

17:45

17:37

I precedenti tra Musetti e Michelsen

Sfida inedita quella di oggi a Toronto tra Musetti e Michelsen. Non c'è infatti alcun precedente tra il 23enne azzurro (n.10 Atp) e il 20enne statunitense (n.34 del ranking mondiale).

17:30

Toronto, Canada