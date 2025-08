Masters 1000 Toronto, Arnaldi ko al terzo turno: Zverev festeggia la vittoria numero 500

TORONTO – Finisce al terzo turno l’avventura canadese di Matteo Arnaldi, eliminato dal numero 1 del seeding Alexander Zverev dopo una battaglia di quasi tre ore. Il punteggio all'Atp di Toronto finale recita 6-7, 6-3, 6-4 in favore del tedesco, che approda così agli ottavi di finale dove affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. Per il ligure, semifinalista lo scorso anno a Toronto, si tratta di un’uscita di scena amara, che rischia di pesare non poco sul suo ranking ATP: il prossimo 18 agosto perderà i 400 punti conquistati nel 2024 e potrebbe scivolare fuori dalla top 50.