Musetti cade ancora, da ora vietato sbagliare per centrare le Finals

Lorenzo Musetti non è ancora quello visto e ammirato nella parte di stagione sulla terra, quel tennista capace di fare finale a Montecarlo, poi semifinale a Madrid, Roma e Roland Garros. L’ultima, quella di Parigi, gli è costata un infortunio contro Carlos Alcaraz che gli ha impedito di partecipare ai tornei preparatori sull’erba per tornare in campo direttamente a Wimbledon. Ma la forma era quella che era, non riuscendo a difendere infatti la semifinale dell’a