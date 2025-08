Darderi spavaldo su Sinner, la frase fa rumore: "Non gli ruberei nulla..."

Né Sinner nè Musetti. Il tennista italiano che ha vinto più titoli nel 2025 è Luciano Darderi. Ovviamente non è per fare un paragone, anche perché i due che Jannik ha vinto sono Slam e quelli di Luciano tre 250 (Marrakech, Bastad e Umago), bensì per sottolineare i progressi e la continuità di un giocatore che con il passare degli anni si sta affermando sempre di più, ribadendo di poter puntare sempre più in alto. Reduce dalla doppietta Bastad-Umago, Darderi ha rilasciato un'intervista all'AdnKronos, toccando vari temi interessanti a partire dai suoi obiettivi di classifica: "La mia ambizione è entrare in top 20. L'avevo detto già a inizio anno quando le cose non andavano per il meglio. Il mio best ranking è di 32, mentre nella Race sono 26. Vedremo. Inoltre punto a consolidare la mia classifica: vorrei stare stabilmente tra i primi 30 del mondo".