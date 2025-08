Furia Davidovich Fokina contro l'Atp Toronto, Evans interviene e lo massacra: "Sei patetico..."

Non si placano le polemiche in merito al Masters 1000 di Toronto , torneo caratterizzato dall'assenza di tanti big (da Sinner ad Alcaraz, passando per Djokovic) e già severamente criticato da una serie di giocatori, su tutti Frances Tiafoe . L'ultimo attacco all'organizzazione, e in generale all'ATP, è arrivato dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina . Alla vigilia del match di terzo turno contro Jakub Mensik, sul suo profilo Instagram ha infatti postato un comunicato per esprimere tutto il suo disappunto per la programmazione. Nello specifico, Davidovich Fokina si è lamentato del fatto che il suo incontro fosse stato programmato alle 11 del mattino, un'ora e mezza prima di tutti gli altri . Una levataccia che l'iberico si sarebbe risparmiato anche perché reduce dalle fatiche dell'ATP 500 di Washington, in cui è stato sconfitto in una finale drammatica tanto da essere consolato dall'avversario . Fatto sta che il messaggio di Davidovich Fokina ha fatto molto discutere, ma ha ricevuto pochi consensi. Anzi, tra coloro che l'hanno criticato c'è stato persino un suo collega, Dan Evans, che non ha affatto usato mezzi termini.

Il messaggio di Davidovich Fokina e la replica di Evans

"Buonasera, oggi voglio condividere la mia delusione e frustrazione con l'ATP. Domani tutte le partite inizieranno alle 12:30, tranne la nostra, che è stata programmata per le 11:00. Inoltre alloggiamo a un'ora di distanza dal circolo, il che significa che dovremo svegliarci molto presto per arrivare in buone condizioni. Abbiamo chiesto una modifica, ma la risposta è stata che tutto è già stato venduto, dai biglietti ai diritti TV. Ancora una volta, è chiaro che i giocatori non vengono presi in considerazione. Oggi è successo ad altri, domani a me, e da dopodomani tutte le partite tornano alle 12:30. Ci sono molti campi disponibili, eppure siamo gli unici a giocare alle 11:00. L'ATP promette sempre che risolverà i problemi, ma non cambia mai nulla. Non è la prima volta che succede, e quando ci sei dentro, ti rendi conto che non è così bello come sembra da fuori". Questo il messaggio che Davidovich Fokina ha pubblicato sui suoi profili social, sia in spagnolo che in inglese. Tra le risposte che ha ricevuto, spicca quella del britannico Dan Evans, il quale non le ha mandate a dire e ha tuonato: "Svegliati e gioca. Il mondo si sveglia e lavora dalle 9 alle 17, persino dalle 8 alle 18. Patetico".