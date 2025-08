Zverev colleziona 500 vittorie ed entra in un club speciale di 5 tennisti: nessuno come loro

Sembra stia tornando in forma Alexander Zverev, reduce dall'eliminazione shock al debutto a Wimbledon. Il tedesco, numero tre del ranking mondiale, sta ritrovando la vittoria nel Masters 1000 di Toronto, e dopo la vittoria all'esordio contro Walton ha battuto anche l'azzurro Matteo Arnaldi, per conquistare così gli ottavi di finale. Un successo speciale per Zverev: è la vittoria numero 500 in carriera.