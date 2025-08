Sinner e Berrettini, l'allenamento sfiancante tra racchetta e calcio-tennis

Prosegue l'avvicinamento di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, ultima e unica tappa prima del tanto atteso US Open . L'azzurro ha deciso di saltare l'appuntamento a Toronto, in Canada, dopo le fatiche di Wimbledon e una meritata settimana di vacanza in Sardegna, ma sta lavorando duramente per arrivare al meglio ai prossimi tornei . Come base ha scelto Montecarlo , mentre come suo compagno d'allenamento ha scelto il connazionale Matteo Berrettini , suo grande amico nonché co-protagonista nella vittoria della scorsa Coppa Davis a Malaga. Proprio dal Principato di Monaco, Sinner ha pubblicato una serie di scatti di questi giorni, in cui alterna allenamenti sui campi in cemento a momenti di svago in cui mette da parte la racchetta e ride e si diverte.

Sinner e Berrettini insieme a Montecarlo

Ieri era stato il turno del selfie pubblicato da Matteo Berrettini a diventare ben presto virale. Il romano, che non dava notizie di sé da Wimbledon, ha rassicurato tutti gli appassionati con una foto in cui sorrideva al fianco di Jannik. "Passo dopo passo con il migliore" recitava la descrizione. Oggi è stato invece Sinner ad aggiornare i suoi tifosi con una serie di foto da Montecarlo: cappello in testa, racchetta in mano e via in campo a sudare sotto il sole monegasco. Tra le foto postate, ce n'è una in cui Sinner e il suo team sono sdraiati per terra con le mani sul volto per la fatica. "Alcuni grandi giorni d'allenamento" ha scritto l'azzurro, che poi ha ripostato il selfie con Berrettini, aggiundendo l'emoticon della stretta di mano. Infine, Jannik ha pubblicato due video: in uno gioca a calcio-tennis insieme a Matteo. mentre nell'altro si allena con due sparring partner, regalando anche colpi spettacolari come un super rovescio al volo. "Tornato al lavoro, mi sento benissimo" si legge.